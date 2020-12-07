صفقات مليونية قبل دخول الإبل لمقر التحكيم بساعات للمنافسة على البيرق

الإبل المجاهيم المشاركة ببيرق المؤسس تستعرض غدًا أمام لجنة التحكيم

تستعرض الإبل المجاهيم صباح يوم غد الثلاثاء المشاركة ببيرق المؤسس أمام لجنة التحكيم وسط مشاركة أبرز الأسماء المالكة لهذا اللون الفريد والتي استقطبت مئات الألوف من الجماهير المحبة للإبل في الصياهد بعدما شهدت إتمام صفقات مليونية خلال هذا الأسبوع، حيث بلغت أسعار الإبل المجاهيم التي تمت صفقاتها خلال يومين بمتوسط قيمة الناقة الفردية إلى 3 ملايين ريال، حيث تمت العديد من الصفقات قبل الدخول لمقر التحكيم بساعات معدودة تنافس عليها عدد من الملاك من أبرزهم فرحان بن نادر وسليمان بن سليم ومن الإمارات بن مقرن.

بدوره قال المشارك في بيرق المؤسس سليمان بن عبدالله بن سليم إن المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعد شرفًا كبيرًا لكل مشارك بهذا المهرجان العالمي الذي يجد الدعم من قيادتنا الرشيدة أعزها الله .

وقال "بن سليم" المنافسة بالنسبة لنا والفوز الحقيقي هو التشرف بلقاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والجميع بلا شك فائز في هذا المحفل الكبير الذي يرعاه قائد المسيرة خادم الحرمين وسمو ولي عهده حفظهما الله .

وأضاف: بذلنا الجهد في استقطاب المنقيات التي تملك سجل بطولات وتم ضمها للمنقية رغم المنافسة الكبيرة والأسعار العالية للمجاهيم التي هي تستحق للفوز ببيرق المؤسس رحمه الله .

وثمن "بن سليم" الدعم والعناية التي يجدها ملاك الإبل من رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين وجميع العاملين معه في سبيل تطوير المهرجان واستمرار توهجه حتى حقق سمعة دولية يفتخر بها .

اللجنة الطبية تفحص نحو 875 متنًا

وفي جانب آخر فحصت اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة الجارية حتى 14 يناير المقبل نحو 875 متنًا للتأكد من حالات العبث ولم ترصد أي حالة.

من جهته أكد الدكتور عبدالله الحواس رئيس اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أن اللجنة تقوم باستقبال الحالات التي تم تحكيمها من لجنة الفرز حسب الجدول المعد من قبل إدارة المهرجان، ويتم في كل صباح استقبال الحالات ويتم توزيعها والتأكد من معلوماتها من حيث الأرقام والاستلام ومن ثم يبدأ الفريق الطبي المكون من 11 عضوًا الذي يقوم بفحصها إكلينيكياً من العبث.

وأضاف: بعد ذلك يتم استخدام الأجهزة فوق الصوتية ثنائية وثلاثية الأبعاد المتطورة والدقيقة للتشخيص من أجل معرفة التغيرات النسيجية لمعرفة عملية التمطيط أو الحقن بمواد مالئة ويتم استبعاد الحالات المعبوث فيها بعد التأكد من كافة الإجراءات.