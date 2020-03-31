ماذا فعلت "جنازة العمة" في 17 فردًا من أسرة واحدة ببريطانيا؟

قبل أيام أعلن عن وصول "كورونا" إلى "جونسون" وتصنيفه حالة إيجابية

تعرّض 17 فردًا من أسرة بريطانية للإصابة بـ"كورونا"، خلال مشاركتهم في مراسم جنازة عمتهم التي توفيت بسبب الفيروس.

حضر الأقاربُ جنازة عمتهم "شيلا بروكس"، البالغة من العمر 86 عامًا، والتي توفيت بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابتها بـ"كورونا"، وكانت أول مَن مرض مع ابنة أخيها البالغة من العمر 65 عامًا. وبعد فترة ماتت المرأة.

وفي وقت لاحق، بحسب "سبوتنيك عربي"، اتضح أن 16 فردًا آخر من أفراد الأسرة إما تم تشخيصهم بالمرض أو ظهرت أعراضه المحتملة عليهم.

ومن ضمن الذين كانوا في مرحلة خطرة، امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا ورجل يعاني من قصور مزمن في قشرة الغدة الكظرية، بحسب ما نقله موقع "مترو" البريطاني.

يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن، الجمعة الماضي، إصابته بفيروس كورونا؛ مؤكدًا أنه خضع لاختبار الفيروس، وكشفت نتائجه أن الحالة إيجابية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "وباء عالميًّا"؛ مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.