الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز

يصلى عليها اليوم بعد العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 8/ 2/ 1441هـ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.