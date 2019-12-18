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أشار إلى أنها دخلت في حالة إنذار منذ أيام

مصدر عراقي: السفارة الأمريكية في بغداد أجلت عددًا من موظّفيها

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نقل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصدر عراقي، اليوم (الأربعاء)؛ أن السفارة الأمريكية في بغداد أجلت بعض موظفيها.



ونسب "آر تي" إلى المصدر قوله: "إن السفارة الأمريكية في بغداد قامت خلال الأسابيع الماضية بإجلاء عدد من موظفيها غير الضروريين إلى خارج العراق، بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد".



وذكر المصدر أن "السفارة دخلت منذ أيام في حالة إنذار بعد التهديدات التي تعرّضت لها من قبل ميليشيات مسلحة.