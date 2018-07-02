هجوم فاشل يكلف الحوثيين مقتل أكثر من 20 انقلابيًّا بالجوف

حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش اليمني بجبهة حام الأسفل بـ"المتون"

قتل أكثر من 20 عنصرًا حوثيًّا وجرح آخرون بعد هجوم فاشل على أحد مواقع الجيش اليمني في محافظة الجوف الليلة الماضية.

كما أحبطت قوات الجيش اليمني هجومًا للميليشيا الانقلابية في جبهة حام بمديرية المتون غربي محافظة الجوف، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس واستمرت لساعات، إثر محاولة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش بجبهة حام الأسفل بمديرية المتون.

وأضاف: أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.