مانو: أمامنا طريق طويل للتحسن.. والانتصارات تساعدنا كثيرًا للوصول لما نريد

مدرب النصر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الوحدات الأردني

قال البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر: لدينا مقابلة أخرى في مجموعتنا ستكون صعبة، كل المباريات أصبحت متشابهة، يأتي الفوز بتفاصيل صغيرة خاصة أن مجموعتنا وضعت ثلاث فِرَق متقاربة في النقاط.

وقال المدير الفني البرازيلي مانو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الوحدات الأردني في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم: "حضّرنا لاعبينا وفريقنا للعب بنفس الروح والعزيمة لتقديم أفضل ما يمكن.. لو كانت هناك صعوبات ستكون في فريقنا وليس لدينا صعوبات في الفريق الخصم لأننا سنقرأه بشكل جيد، درسنا فريق الوحدات.. لم أكن مدربًا للفريق في المباراة الأولى؛ لكني شاهدتها من المدرج، فريق يدافع جيدًا وسنحاول تجهيز الفريق لبناء الهجمة واختراق التكتلات الدفاعية.

وأضاف: "لا نعرف ردة فعل الفريق الخصم غدًا خصوصًا بعد التأكد بنسبة كبيرة من خروجهم من البطولة؛ لذلك سنحضّر أنفسنا لأي ردة فعل.. الفرحة دائمًا تأتي بعد الانتصارات، أنا مدرب بالخبرة التي أحملها وأعرف متى يكون اللاعبون جيدين وغير جيدين، الانتصار يغطي الكثير، لكن المدرب يجب ألا تخفى عنه هذه الأشياء، لدي أنا واللاعبين الخبرة الكافية وأمامنا طريق طويل للتحسن؛ لكن الانتصارات تساعدنا كثيرًا للوصول لما نريد".

وختم حديثه: اللعب مباراتين متتاليتين مع فريق واحد ليس سهلًا؛ لكن ضد فريق الوحدات لدينا فترة أطول بين المباراتين، بالنسبة لي أنا أحب دراسة الفريق الخصم جيدًا، أنا سعيد جدًّا بجماهير النصر، وحينما نعمل في أي مكان نطمح لأن نبني فريقًا مميزًا ونساعده لتحقيق أهدافه.