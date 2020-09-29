"مدير تعليم صبيا" يستعرض إحصاءات "مدرستي" ويلتقي لجنة التعليم الإلكتروني

﻿أكد تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات بشكل كامل لتجويد العملية التعليمية

التقى مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، أعضاء لجنة التعليم الإلكتروني؛ لمناقشة آلية الإسهام في متابعة العملية التعليمية عن بُعد، ودور اللجنة الإشرافية.. مؤكدًا أهمية مركز الدعم الإلكتروني؛ باعتباره المسؤول المباشر عن إدارة الملفات الإلكترونية، وضرورة تسخير جميع الأدوات التي تسهم في تجويد العملية التعليمية.

وشهد الاجتماع العديد من المداخلات لأعضاء اللجنة. وخرج اللقاء بالعديد من التوصيات فيما يخص التعليم عن بُعد ومنصة مدرستي.

وقال (الخرمي) إن هذا اللقاء فرصة لطرح الآراء والأفكار، وإثارة التساؤلات، والبحث عن الإجابات سعيًا للتحسين والتطوير، وضرورة طَرْق أبواب عديدة للمعالجة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتسيير العمل في الاتجاه الصحيح؛ ليكون العمل أكثر مؤسسية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام يستفيد منها الجميع، بما فيه الإشراف التربوي؛ ليقوم بأدواره المساندة على أكمل وجه، ودور الإرشاد في معالجة ضعف دخول الطلاب، خاصة مع توافر بيانات أولياء الأمور، وسهولة التواصل معهم. مؤكدًا أن هذه المعلومات تضعنا أمام مسؤولية كبيرة لإيجاد المعالجات والحلول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن اللقاء تضمن استعراض مدير التعليم للحالة العامة لإحصاءات منصة مدرستي بتعليم صبيا؛ وذلك للاطلاع على الأداء التعليمي، ونِسَب دخول المستفيدين من طلاب ومعلمين ومشرفين وأولياء أمور وقادة مدارس.. مؤكدًا أهمية متابعة الفاقد من الطلاب، وتوفير البدائل لهم بالتنسيق مع مكاتب التعليم، والعمل على سرعة معالجة إشكاليات إسناد الجداول.