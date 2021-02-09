"التجارة" تطيح بعصابة توزع منتجات جنسية ممنوعة تحمل ادعاءات طبية كاذبة

صادرت أكثر من 6 آلاف منتج.. إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم

كشفت وزارة التجارة، اليوم، عن ضبط عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة تحمل ادعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر، موضحةً أن ذلك جاء بعد التحري والرصد من قبل وزارة التجارة، وبمساندة الجهات الأمنية.

ونجحت وزارة التجارة في مصادرة أكثر من ستة آلاف منتج، وضبط الموزعين.

وتمت إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.