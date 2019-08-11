مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد 8 حالات ولادة

"الصحة": نسخّر كل الإمكانات لتوفير الاحتياجات الرئيسية للمرضى

سجّل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة ومستشفيات المشاعر المقدسة، 8 حالات ولادة لحاجات خلال موسم حج 1440هـ.

وبيّنت وزارة الصحة، أن مستشفى الولادة بمكة المكرمة شهد 5 ولادات؛ بينما شهدت مستشفيات المشاعر ثلاث ولادات.

وأكدت "الصحة" أن مستشفياتها تسخّر كافة إمكاناتها لتوفير الاحتياجات الرئيسية للمرضى قاصدي بيت الله الحرام؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة.

وعبّرت الحاجّات من جانبهن، عن شكرهن لوزارة الصحة، على الخدمات الفائقة والعناية التي قُدّمت لهن.