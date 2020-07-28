"ساما": البنوك تسجّل 131 ألف تمويل عقاري خلال النصف الأول من 2020 بقيمة 61 ملياراً

بينها 27 ألف عقد خلال شهر يونيو الماضي

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن النصف الأول من العام الحالي 2020، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المُقدم من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية سجّلت انطلاقة جديدة في أداء التمويل العقاري تجاوزت 131 ألف عقد، ليعكس بذلك العودة التدريجية لمسار النمو في القطاع بعد فترة الحظر التي شهدتها مدن المملكة، ووسط حزمة من المبادرات الحكومية لتحفيزية القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية.



وسجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد 131,818 عقداً بنمو بلغ 92% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019، والذي سجّل نحو 68,520 عقداً تمويلياً بقيمة 31,381 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى 61,217 مليار حتى يونيو الماضي، محققاً بذلك نمواً تجاوز 95% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2019م.



وكشفت نشرة "ساما" عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية للأفراد خلال شهر يونيو 2020م، إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني الجديدة 27,040 عقداً، وهو أعلى رقم حُقق في تاريخ البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، بنسبة نمو بلغت 178% مقارنة بيونيو 2019م، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض 13.9 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 218% على أساس سنوي.



ولفت التقرير إلى أن قرابة 95% من قيمة عقود التمويل العقاري المُقدمة للأفراد في يونيو 2020م كانت عن طريق البنوك، ونحو 5% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 84% من التمويل بنحو 11.6 مليار، و11% للشقق بقيمة 1.5 مليار ريال، وحوالي 5% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 765 مليوناً.



يُذكر أن إحصاءات "ساما" أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقداً بقيمة 79,128 ملياراً، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليارات، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليار ريال.