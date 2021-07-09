"الشبيلي" يحتفل بزواج نجله "عبدالرحمن"

احتفل عضو المركز الإعلامي بمحافظة صامطة عثمان بن محمد شبيلي، بزواج نجله الشاب عبدالرحمن، على ابنة السيد صالح علي جابر، مساء الثلاثاء، بمدينة جدة.

وتطبيقاً للاحترازات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، اقتصر الاحتفال على عائلتي العروسين وذويهما، وقد عبر العريس عن سعادته بهذه المناسبة الصالحة.

"بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير".

1

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 05:20 PM

"الشبيلي" يحتفل بزواج نجله "عبدالرحمن"

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

0 199

احتفل عضو المركز الإعلامي بمحافظة صامطة عثمان بن محمد شبيلي، بزواج نجله الشاب عبدالرحمن، على ابنة السيد صالح علي جابر، مساء الثلاثاء، بمدينة جدة.

وتطبيقاً للاحترازات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، اقتصر الاحتفال على عائلتي العروسين وذويهما، وقد عبر العريس عن سعادته بهذه المناسبة الصالحة.

"بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021