زلزال خسائر الليرة.. تركيا تجبر المصدرين على تحويل ربع عائداتهم للعملة المحلية

يهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات أنقرة من العملات الأجنبية

في أحدث خطوات الحكومة لتعزيز احتياطاتها، ودعم العملة المحلية، طلبت تركيا من المصدرين اليوم الاثنين تحويل ربع عائداتهم إلى الليرة.

وذكرت سلطة النقد في مرسوم أن البنك المركزي التركي سيشتري 25 في المئة من إجمالي الدخل من صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون المدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وفقًا لـ"بومبرغ".

ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية، من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.

ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في الليرة التركية، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، خاصة بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 13.3430 للدولار الساعة الـ3:54 بعد ظهر اليوم في إسطنبول؛ لتعمق خسائر العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً على 44 في المئة، وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية التي تتابعها "بلومبرغ".