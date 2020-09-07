"داعش" يتبنى المسؤولية عن الهجوم على الأمن التونسي في سوسة

التنظيم أغفل الإشارة إلى مقتل مسلحيه

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، عبر وكالة "أعماق" الإخبارية، تبنّيه الهجوم الذي نُفذ أمس في مدينة سوسة السياحية في شرق تونس، وأودى بأحد عناصر الحرس الوطني، وأصاب آخر.

واكتفى التنظيم المتطرف في بيان له على تطبيق "تلغرام"، بالإعلان عن مقتل أحد أفراد القوات الأمنية في الهجوم الذي نفذه مسلحوه، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفقاً لـ "فرانس 24".

وهاجم رجال في سيارة عناصر من الحرس الوطني قرب منطقة القنطاوي السياحية في مدينة سوسة بسكين في ساعة مبكرة صباح أمس، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ولاحقت قوات الأمن المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، وأعلنت وزارة الداخلية أن ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار.