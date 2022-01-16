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الوزارة انتهت قبل أيام من المرحلة التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم

"الصحة": لقاح كورونا متاح الآن لجميع الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11 عاماً

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً.

وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي".

وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم .

وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.