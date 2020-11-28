انطلاق النسخة الـ3 لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

يستمر حتى 12 ديسمبر بمشاركة نخبة من الصقارين

انطلق، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بأرض المهرجان في مَلْهَم "شمال الرياض"، ويستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين.

وشهد المهرجان في يومه الأول إقبالاً ملحوظاً من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف الأعمار والفئات، وسط تنظيم محكم لاقى استحسان الحاضرين، حيث تحرص إدارة المهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة لضمان سلامة المشاركين، وحماية لهم من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تضمنت أعمال التعقيم والتنظيف عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.

وكان نادي الصقور السعودي، قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22.7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.

ونجح المهرجان في نسختيه السابقتين بدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية من حيث عدد الصقور المشاركة فيه، كما يحظى بثقة كبيرة من قبل الصقارين وعشاق تلك الهواية التراثية الأصيلة محلياً وخليجياً، ليحافظ على هذا الموروث الثقافي والتراثي الأصيل الذي يفخر به السعوديون.