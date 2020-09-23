المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 3 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.