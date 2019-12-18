تهديد بالقنابل .. إجلاء نصف مليون شخص من مبانٍ في موسكو

3500 مبنى تشمل "مدارس ومحطات مترو ومحاكم ومطارات"

أجلت السُلطات الأمنية الروسية نحو نصف مليون شخص من مبانٍ في العاصمة موسكو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب تهديدات بوجود قنابل.

ووفق وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، فقد تم إخلاء أكثر من 3500 مبنى، تشمل مدارس ومحطات مترو ومحاكم ومطارات، بصورة مؤقتة، منذ بدء موجة التهديدات بوجود قنابل في 28 من نوفمبر.

ولم ترد تقارير بوجود قنابل حقيقية في أيٍّ من هذه المواقع.