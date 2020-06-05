إمام مسجد المطيري بالدمام يحذِّر من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تخص الجائحة .. وينصح بمتابعة "واس" و "سبق"

حث المصلين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وأهاليهم

بعد انقطاع عن صلاة الجمعة دام 75 يوماً، على خلفية جائحة كورونا، أدى المصلون بفرحة غامرة اليوم أول صلاة جمعة لهم، بعد رفع التعليق يوم الأحد الماضي.



وفي مسجد ماجد المطيري في الدمام، خصص إمام المسجد الشيخ محمد الزبن خطبة الجمعة للإشادة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة من قبل ظهور الفيروس على أراضي المملكة وحتى اليوم، كما حث المصلين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وأهاليهم من الإصابة بالفيروس.



وبدأ "الزبن" خطبته التي دامت أقل من 15 دقيقة بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية، بحث المواطنين والمقيمين على إقامة الصلاة والمحافظة عليها والخشوع فيها، باعتبارها عماد الدين، كما أوصاهم بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وأهاليهم من الإصابة من فيروس كورونا، مشدداً على أهمية ارتداء الكمامات الطبية والقفازات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.



كما أوصى بعدم التفاعل مع الشائعات والأخبار الكاذبة التي تخص الجائحة، والاقتصار على المصادر الرسمية الموثوقة، وخص بالذكر: وكالة الأنباء السعودية، وصحيفة "سبق" الإلكترونية. وقال: إن "سبق" حريصة على نشر جميع الأخبار عن الجائحة بدقّة متناهية، وبدون تهويل أو مغالطة؛ ما جعلها محط اهتمام الكثيرين الراغبين في معرفة تطورات الجائحة.



يشار إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا في الصين، وانتقالها إلى دول العالم، ومنها المملكة، وصحيفة "سبق" تتابع عن كثب تطورات الجائحة محلياً ودولياً، وتتابع يومياً جميع القرارات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة بشأن الجائحة، فضلاً عن الإجراءات الوقائية التي توصي بها وزارة الصحة، وتنفذها وزارة الداخلية.



وتابع: كما تحرص "سبق" على تغطية فعاليات المؤتمر الصحفي اليومي، الذي تعلن فيه وزارة الصحة أعداد الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين والوفيات بسبب الجائحة، وحرصت الصحيفة ضمن سياستها التحريرية في التعامل مع الجائحة، على نشر الرسائل التوعوية الصادرة من وزارة الصحة، بين المواطنين والمقيمين، معتمدة على موقعها الرسمي وكافة منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.