مَن هي خلود عطار مديرة المركز الإعلامي لنادي الوحدة؟

أول سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى الأندية

أصبحت سيدة الأعمال السعودية خلود عطار؛ أول سعودية تدير مركزاً إعلامياً لنادٍ سعودي، بعد أن أعلنت إدارة نادي الوحدة، أمس، تعيينها لتتولى رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقالت خلود عطار؛ عند سؤالها عمّا ستقدمه كخطوة أولى تزامناً مع توليها المركز الإعلامي لنادي الوحدة: سيتم تعيين متحدث رسمي باسم النادي قريباً.

وتعد "عطار"؛ الحاصلة على البكالوريوس في التصميم الجرافيكي؛ المؤسّس والمدير الإبداعي لمجلة "دايزين" منذ 2007 في جدة، ومؤسّس "دار كاف" للنشر والتوزيع، وهي أول سعودية تحصل على ترخيص استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية.

وبدأت مشروعها بإنشاء شركة تهتم بالتصميم من ديكور وأزياء وغرافيك، إذ تعد الأولى على مستوى المملكة في هذا المجال، حيث صنّفتها مجلة "فوربس" ضمن الشخصيات الملهمة في السعودية.

وكانت إدارة نادي الوحدة السعودي قد أعلنت، أمس، تعيين خلود عطار؛ لتولي رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقال النادي في تغريدة: تمّ التعاقد مع شركة كاف التي ترأسها خلود عطار؛ لإدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، لتكون أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لناد سعودي.