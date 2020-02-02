مركز الأمير سلطان ينظم المؤتمر الـدولي الرابع لعلاج أمـراض القلب

بمشاركة نخبة من المختصين على المستويين المحلي والعالمي

ينظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة "المؤتمر الـدولي الرابع لعلاج أمـراض القلب والأوعية الـدموية"، خلال الفترة من 17 إلى 19 جمادى الآخرة 1441هـ، الموافق من 11 إلى 13 فبراير 2020، في فندق فور سيزونز بالرياض، بمشاركة نخبة من المختصين على المستويين المحلي والعالمي.

وقال مدير مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة الدكتور يحيى بن شليان الحبيشي: إن هذا التجمع الطبي العالمي ضمن ما يقوم به المركز لمواكبة أحدث الدراسات في مجال علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وسيتم من خلاله تبادل الخبرات وتسليط الضوء على المستجدات الطبية على المستوى العالمي، ومناقشة محاور عدة في علاجيات أمراض القلب.

وأضاف الدكتور "الحبيشي" أن المؤتمر يمثل فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والتعاون وفهم استراتيجيات العلاج المناسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يكون له تأثير على صحة المرضى والرعاية الدوائية المناسبة.

من جانبه، قال مدير إدارة الخدمات الصيدلية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالقوات المسلحة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور مشعل المطيري: إن المؤتمر سيتناول في أبرز محاوره وجلساته العلمية أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في الوقاية من السكتات القلبية والتخفيف من حدوثها، خصوصاً في علاجيات تخثر الدم ومثبطات مستوى الكوليسترول.

يُذكر أنه جرى اعتماد 24 ساعة من ساعات التعليم الطبي المستمر للمؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.