وزير الخارجية يبحث مع السفير الكويتي بالمملكة الموضوعات المشتركة

استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 05:30 PM

استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين

وزير الخارجية يبحث مع السفير الكويتي بالمملكة الموضوعات المشتركة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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