بعد تلقي ولي العهد لقاح كورونا.. ارتفاع نسبة المسجَّلين لتلقي اللقاح 5 أضعاف

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ‏ارتفع فيها معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.‏

وأوضح أن عدد المطعَّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.

ووجّه الربيعة ‏الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة، وحرصه، ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 09:40 PM

بعد تلقي ولي العهد لقاح كورونا.. ارتفاع نسبة المسجَّلين لتلقي اللقاح 5 أضعاف

عبدالله البرقاوي

الرياض

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قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ‏ارتفع فيها معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.‏

وأوضح أن عدد المطعَّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.

ووجّه الربيعة ‏الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة، وحرصه، ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

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لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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