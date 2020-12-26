بعد تلقي ولي العهد لقاح كورونا.. ارتفاع نسبة المسجَّلين لتلقي اللقاح 5 أضعاف

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ارتفع فيها معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.
وأوضح أن عدد المطعَّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.
ووجّه الربيعة الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة، وحرصه، ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.
قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ارتفع فيها معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.
وأوضح أن عدد المطعَّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.
ووجّه الربيعة الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة، وحرصه، ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.