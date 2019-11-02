الإيقاع بـ"لص المنازل" بالدمام.. اعترف بجرائمه العشرة

إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت عن القبض عليه

أعلنت شرطة الشرقية القبض على مواطن متورط في سرقة عدد من المنازل، حيث أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

وقال المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم، أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الدمام شرطة الشرقية

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02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 03:09 PM

إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت عن القبض عليه

الإيقاع بـ"لص المنازل" بالدمام.. اعترف بجرائمه العشرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

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أعلنت شرطة الشرقية القبض على مواطن متورط في سرقة عدد من المنازل، حيث أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

وقال المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم، أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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