رازفان: نسعى لتشريف المملكة.. وتسويوشي: سنقاتل لتحقيق اللقب

في المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين

أكد رازفان، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزيتهم لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "استعددنا جيدًا لهذه المباراة، التي نمثّل فيها السعودية ونأمل أن نحقق الفوز".

وأضاف: نتسلح بالثقة والحماس، واللاعبون جاهزون لخوض هذه المباراة.

وزاد قائلًا: "نخوض المباريات بشكل عالٍ وهذا ما أوصلنا إلى المباراة النهائية التي نسعى للفوز فيها".

وعن جاهزية محمد كنو قال: "اللاعب شارك في التدريبات الجماعية وغدًا تتحدد إمكانية مشاركته من عدمها".

من جانبه، أكد تسويوشي مدرب فريق أوراوا، أنهم سيقاتلون في الغد من أجل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي: "مواجهة الغد هي مباراة من أصل مباراتين، وسنسعى بكل قوة لكسب هذه المباراة".

وعن غياب الحارس الأساسي للفريق بسبب تراكم البطاقات قال: "لن يشارك الحارس الأساسي في مواجهة الغد، وليس هناك فرق بينه وبين الحارس الاحتياطي الذي سيلعب غدًا".