عسير تشهد 545 إصابة جديدة بكورونا في 19 مدينة

274 حالة سجلتها خميس مشيط.. و58 في أبها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وقالت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس: حالات الإصابة الـ 545 موزعة على 19 مدينة تتبع منطقة عسير.

وأضافت: سجلت خميس مشيط 274 حالة، وأبها 58 حالة، وأحد رفيدة 42 حالة، محايل عسير 36 حالة، وبيشة 29حالة، وادي بن هشبل 26 حالة، والنماص 15 حالة، رجال ألمع 12 حالة، والمجاردة 10 حالات، سراة عبيدة 7 حالات، وتنومة 6 حالات، وسبت العلاية 6 حالات، وتثليث 6 حالات، بللسمر 5 حالات، ظهران الجنوب الجنوب 5 حالات، بارق 3 حالات، والبشائر حالتان، تبالة حالتان، القحمة حالة واحدة.