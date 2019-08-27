في ربع نهائي دوري الأبطال .. الهلال يسعى لكسر المواجهات مع الاتحاد

قمة سعودية بنكهة آسيوية .. ملعب الجوهرة الموعد المنتظر

يستضيف فريق الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء نظيره الهلال على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة ) ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

طرق الاتحاد أبواب هذا الدور بعد تغلبه على فريق ذوباهان الإيراني بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الـ16 من منافسات للبطولة.

في الجانب الفني استقر مدرب الاتحاد سييرا على الأسماء نفسها التي شاركت في مباراتي دور الـ16.

ويخوض الاتحاد هذا اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لكسب المباراة بفارق يعزز من تفوقه في لقاء الإياب لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة.

أما الهلال الند الأقوى للاتحاد في هذه البطولة فيسعى إلى كسب المباراة وبفارق من الأهداف لتعزيز ثقته في مباراة الإياب والتي سيخوضها على أرضه وبين جمهوره.

بلغ الهلال هذا الدور بعد إقصائه للأهلي من البطولة بنتيجة المباراتين ضمن دور الـ16.