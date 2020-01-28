دبي.. السجن 10 سنوات لامرأة أوروبية حاولت تهريب كوكايين

"استئناف دبي" أيّدت حكم "الجنايات"

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكمًا أصدرته محكمة الجنايات، بالسجن 10 سنوات، والإبعاد بحق مسافرة أوروبية، أُدينت بجلب زيت الحشيش وكوكايين.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"؛ ففي أول قضية من نوعها سجلت العام الماضي، ضبط مفتشو الجمارك في مطار دبي، سيدة أوروبية وبحوزتها 307 سجائر إلكترونية، تحوي سائلًا لزجًا أصفر اللون، عبارة عن زيت مخدر الحشيش، كما عثر بحوزتها على علبة تحوي 1.4 كيلوغرام من الكوكايين. وضبط مفتشو الجمارك مع المرأة علبة بلاستيكية تحوي 228 فلتر سجائر إلكترونية لخلاصة القنب الهندي، و78 مغلفًا بلاستيكيًّا تحتوي على 79 فلتر سجائر إلكترونية، ويزن إجمالي الفلاتر المضبوطة نحو أربعة كيلوغرامات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن مفتشي الجمارك اشتبهوا في الراكبة الأوروبية وتم القبض عليها بعد العثور على المخدرات في حقائبها، وبعد أسبوعين من ضبطها أكد تقرير صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن المواد المضبوطة بحوزتها مخدرات بعد إخضاعها للفحص، فيما أنكرت المرأة التهم الموجهة إليها خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وقضت محكمة الجنايات بإدانة المرأة وحكمت عليها بالسجن 10 سنوات، واستأنف الحكم وكيل الدفاع عنها المحامي سعيد مطر؛ مشيرًا إلى أن موكلته لم تُخفِ السجائر الإلكترونية التي كانت بحوزتها؛ مما يدل على انتفاء القصد الجنائي؛ إذ لم تعرف أن زيت الحشيش محرم في الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ومن المقرر إبعادها بعد انقضاء فترة العقوبة.