برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته

مواجهتان من العيار الثقيل في إياب ثُمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

تتواصل الليلة مباريات إياب الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإقامة مواجهتَين من العيار الثقيل.

باريسسان جيرمان – برشلونة

يدخل باريس سان جيرمان الفرنسي اللقاء وهو الأقرب لانتزاع بطاقة الترشح للدور المقبل بعدما وضع قدمًا في ربع النهائي إثر الفوز الكبير في مباراة الذهاب (4-1)، لكن مع ذلك يخشى مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من صحوة برشلونة، وتكرار الريمونتادا التاريخية في عام 2017 أمامه، وفي الدور ذاته، عندما فاز "بي إس جي" برباعية نظيفة ذهابًا قبل أن يسقط بريمونتادا تاريخية لبرشلونة 6-1، لكن المفارقة هذه المرة أن لقاء العودة سيقام في "بارك دي برانس".

في المقابل يدرك لاعبو برشلونة صعوبة المهمة التي تتطلب معجزة كبيرة إلا أن الأمل يبقى موجودًا، ولاسيما بعد أن حقق الفريق "ريمونتادا" صغيرة أخرى بتعويض تأخره 2-0 ذهابًا في نصف نهائي كأس إسبانيا أمام إشبيلية إلى فوز 3-0 إيابًا بعد التمديد الأسبوع الفائت.

ليفربول - لايبزيغ

سيكون ليفربول الإنجليزي أمام فرصة ذهبية لتخطي عقبة لايبزيغ الألماني، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أملاً في أن يخرجه ذلك من دوامة إخفاقاته المتتالية على الصعيد المحلي في الموسم الحالي من أجل إنقاذ موسمه.

وتراجع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل غير مسبوق في المسابقة المحلية؛ إذ تراجع إلى المركز الثامن على لائحة الترتيب بعد أن لقي ست هزائم متتالية على ملعبه للمرة الأولى في تاريخه، آخرها كان السقوط أمام فولهام الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري وعدم الهبوط.

في حين يأمل لايبزيغ الاستمرار بحصد النتائج الإيجابية بعد أن حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري، أربعة منها بعد سقوطه قاريًّا، وبات على بُعد نقطتين فقط من بايرن ميونيخ المتصدر لتحقيق مفاجأة الإطاحة بمنافسه الذي يعيش واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ ليفربول.