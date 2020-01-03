"الأرصاد": غيوم على مناطق تبوك والجوف والشمالية والمدينة ومكة

يستمر نشاط الرياح الجنوبية على وسط المملكة وشرقها

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة, وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية، بينما يستمر نشاط الرياح الجنوبية على وسط المملكة وشرقها, كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.