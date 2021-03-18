واشنطن.. القبض على مسلح قرب مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي

الشرطة عثرت على بندقية وذخيرة في سيارته التي كانت متوقفة في مرآب

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه اعتقل رجلاً من سان أنطونيو بولاية تكساس قرب مقر إقامة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي في واشنطن، وصودرت أسلحة في سيارته.

وأضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأمريكيين ونوابهم بأن ضباطًا تابعين له، يرتدون ملابس مدنية، أوقفوا بول موراي (31 عامًا) في شارع قرب مجمع حكومي حيث مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأمريكي.

وأشار -حسب موقع RT - إلى أن الشرطة عثرت على بندقية وذخيرة في سيارته التي كانت متوقفة في مرآب وسط مدينة واشنطن.



