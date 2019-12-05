"هيئة نجران" توفر المصليات المتنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات

استفاد منها قرابة 1500 مصلٍّ

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة في وقتها.

واستفاد من هذه المصليات قرابة 1500مصلٍّ في مواقع عدة بمدينة نجران، خلال شهر ربيع الأول من العام 1441هـ. كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

وأعدّت خطة لعمل المصليات المتنقلة في نجران، ضمن برامج التوعية والتوجيه؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.