"إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها

لتأمين حاجة 865 أسرة من كسوة الشتاء وشراء ما يناسبهم

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان

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08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 09:43 AM

لتأمين حاجة 865 أسرة من كسوة الشتاء وشراء ما يناسبهم

"إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها

صحيفة سبق الإلكترونية

الأفلاج

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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019.

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الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان

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