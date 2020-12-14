مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة و"جستر" يوقعان اتفاقية تعاون

وقع مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة، اتفاقية تعاون مع جمعية جستر لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال تبادل الدورات التدريبية والتثقيفية والتطويرية والتطوعية.



مثل الجمعية مدير المركز، أحمد بن عيسى الزهراني، فيما مثل جمعية جستر المدير التنفيذي، رباب الهلال.



وزار وفد جمعية جستر مركز الباحة، واطلع على البرامج والخدمات التعليمية والعلاجية والتأهيلية، والأجهزة المتطورة بالمركز، واستمعوا خلال الجولة إلى شرح حول النتائج والإنجازات المتميزة التي حققها المركز خلال الفترة الماضية.



وأشادت المدير التنفيذي لجستر، رباب الهلالي، بالخدمات المتقدمة بالمركز. مؤكدة حرص جمعية جستر على دعم أهداف المركز وأنشطته كشريك استراتيجي مساند لرسالة مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في منطقة الباحة.



وعبَّر مدير مركز الجمعية بالمنطقة، أحمد الزهراني، عن شكره وتقديره لمبادرة جمعية جستر، التي تستهدف دعم المركز عبر اتفاقية التعاون المشتركة لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة في الباحة.