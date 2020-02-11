"المشيخي" مديراً لجوازات حائل و"الشبرمي" للقصيم

صدر قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ بتكليف العميد عبدالله راجح المشيخي؛ مديراً لجوازات منطقة حائل، خلفاً للعميد عبدالرحمن بن رحمة الشبرمي، الذي تم نقله مديراً لجوازات منطقة القصيم.

و"المشيخي" يحمل ماجستيراً في العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وتقلّد عدداً من المناصب الإدارية في جوازات منطقة تبوك، إذ عمِلَ مساعداً لمدير جوازات منطقة تبوك، قبل تكليفه للعمل في حائل، كما سبق له العمل مديراً لإدارة متابعة الوافدين بتبوك ومديراً لجوازات منفذ حالة عمار.

وقدّم العميد "المشيخي" شكره على هذه الثقة من قِبَل وزير الداخلية ومدير عام الجوازات، داعياً الله أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن تكون عوناً له لخدمة الدين ثم الملك والوطن.