"مركز المعلومات الوطني" يحصل على "ستار أيزو العالمية" في الحوسبة السحابية

كأول جهة حكومية في المملكة.. دليل على كفاءة الخدمات المقدمة لكل الجهات

نجح مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة مؤخراً بالحصول على شهادة ستار أيزو العالمية STAR CERTIFICATION المعتمدة في منظمة (Cloud Security Alliance) في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية من شركة BSI كأول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذه الشهادة العالمية.

ويعكس هذا الإنجاز الجديد حرص مركز المعلومات الوطني على تبني أفضل الممارسات العالمية في كل إداراته وخدماته المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد وتوطين أفضل الوسائل التقنية والعالمية؛ لرفع كفاءة الأعمال وتوفير بيئة تقنية قادرة على الحفاظ على خصوصية وسلامة البيانات ومختلف الأصول الوطنية التقنية بمركز المعلومات الوطني.

وحقق مركز المعلومات الوطني هذا الإنجاز بفضل الله أولاً، ثم بفضل الدعم من قيادته وجهود أبنائه المتميزين الذين تمكنوا من تحقيق متطلبات شهادة (CSA STAR) كأول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية. وتم ذلك بعد أن تمت مراجعة الضوابط والإجراءات المطبقة من قبل مؤسسة المعايير البريطانية (British Standards Institution) كأحد جهات التصديق المعتمدة عالمياً في هذا المجال.

وتعد شهادة (CSA STAR) العالمية مؤشراً بالتزام مركز المعلومات الوطني بما يقدمه من خدمات حوسبية بكل معايير حماية الأنظمة المعلوماتية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية، والتي بدورها تتوافق مع ما يوليه مركز المعلومات الوطني من عناية شديدة في هذا المجال، إضافة إلى أن هذه الشهادة تنبع مما يشكله أمن المعلومات والأمن السيبراني من هاجس على مستوى العالم لكل القائمين على إدارة الأنظمة المعلوماتية المختلفة لا سيما في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، والتي تفرض حاجة كبيرة لتضافر جهود جميع الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى العالم لتطبيق كل معايير وضوابط أمن المعلومات، وبالذات في ظل تطور التقنية وانتشار المخاطر التي تكتنف استخداماتها وتطبيقاتها المتعددة.