تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بينها 11 حالة مخالطة و5 جديدة و3 من الجنوب

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

وأوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب؛ بينما تَبَيّن سلبية 664 عينة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:08 AM

بينها 11 حالة مخالطة و5 جديدة و3 من الجنوب

تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

وأوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب؛ بينما تَبَيّن سلبية 664 عينة.

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