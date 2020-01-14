"بافرط": "موسم الرياض" حقق نتائج وأرقامًا مبهرة على جميع الأصعدة

في المؤتمر الصحفي الخاص لحفل "ليلى أرض الخيال"

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط أن "موسم الرياض" حقق نتائج وأرقامًا مبهرة على جميع الأصعدة، بما في ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا النجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي حظيت به الهيئة من القيادة الكريمة إلى جانب تعاون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص لحفل ختام موسم الرياض "ليلى أرض الخيال"، الذي عُقد اليوم في قاعة المؤتمرات بإستاد الملك فهد الدولي، بحضور ماركو باليتش رئيس مجلس إدارة شركة باليتش للعروض العالمية، وأنجيلا آلو المدير الإبداعي: "إن الأرقام الكبيرة والنجاحات التي حققها موسم الرياض، كانت تستحق أن يكون لها ختام يليق بها، لذلك سيكون العرض الفني الضخم "ليلى أرض الخيال"، الختام الأمثل للموسم، ونسعد بوجود شركاء النجاح في الموسم معنا في هذا الحفل، إضافة إلى زوار موسم الرياض".

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة باليتش للعروض العالمية: "كلنا فخر بقدرتنا على إبراز جمال المملكة العربية السعودية وثرائها، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أننا إذا ما دمجنا الخبرات العالمية مع المواهب الوطنية فسيكون في وسعنا إنشاء عروضٍ فريدةٍ من شأنها أن تُخَلِّفَ ذكرياتٍ لا تُنسى وإرثًا لا يبلى، هذا وقت رائع للسعوديين، وقد حظينا بشرف وجودنا هنا في رحلةٍ مشتركةٍ نحو رؤية 2030".

وتواجدت كذلك في المؤتمر الصحفي بطلة العمل الفني "ليلى أرض الخيال" الطفلة نورة العبيد، التي تؤدي دور ليلى في الحفل, حيث تحدثت المديرة الإبداعية إنجيلا آلو عن هذا العمل الفني قائلة: "ليلى رمز الأجيال السعودية الجديدة التي تعيش واقعًا مُتغيِّرًا، فالمستقبل قاب قوسين أو أدنى من يَدي ليلى، وكل ما تحتاجه للتعرف عليه هو أن تطلق العنان لخيالها".

واختتم المؤتمر بعرض الماء الذي جاء مترافقًا مع موسيقى موسم الرياض الرسمية، حيث أعجب حضور المؤتمر بالطريقة الجديدة والمبتكرة التي قُدم بها المؤتمر الصحفي الخاص بالعمل الفني الضخم "ليلى أرض الخيال".

يذكر أن حفل ختام فعاليات موسم الرياض الذي سيقام على إستاد الملك فهد الدولي في منطقة "ملاعب الرياض" يوم الخميس 16 يناير 2020م، شارك في تأليفه 293 شخصًا، من 41 جنسية بما فيها السعودية، ويوجد به 488 مؤديًا، كما تم إنتاج الموسيقى ومقاطع الفيديو بشكل خاص وحصري للعرض.