أمانة العاصمة المقدسة: منع الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة

أعطت مهلة أسبوع لتصحيح الأوضاع.. قبل تطبيق الجزاءات والغرامات

فرضت أمانة العاصمة المقدسة غراماتٍ مالية على أصحاب الشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وصهاريج المياه المتوقفة في الطرقات العامَّة وداخل الأحياء السكنيِّة لتسببها في إحداث التشوه البصري، وتعطيل الحركة المرورية، وإزعاج أهالي الأحياء، وخطورتها على المشاة، مؤكدةً تعاونها مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتحرير المخالفات مع التعهد بعدم الوقوف داخل الأحياء إطلاقاً.

وأعلنت الأمانة عن إيجاد بدائل متاحة لأصحاب الشاحنات والصهاريج ومعدَّات مواد البناء عن طريق تهيئة مواقف السيارات العامَّة الــ 5 الموجودة بالعاصمة المقدسة وتخصيص مواقع لهم في مواقف السيارات على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان، ومواقف السيارات على طريق مكة-المدينة، ومواقف السيارات على طريق الليث.

وأشارت إلى أن المواقع الجديدة سوف تكون مواقف ثابتة لأصحاب المُعِدَّات للرجوع إليها بعد الانتهاء من خدمة العملاء في أماكن وجودهم، مشددةً على عدم السماح بالوقوف في الطرقات والممرّات وداخل نطاق الأحياء للحفاظ على المنظر الحضاري وتعزيز الأمن والسلامة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى استخدام منصة (معدة) المتوفرة في موقع الأمانة الإلكتروني لطلب الخدمة أو عن طريق التوجه إلى أقرب موقع معتمد للمواقف، ويمكن لأصحاب المعدات التسجيل من خلال المنصة على الرابط التالي https://srvc.holymakkah.gov.sa/eqsys.

وأمهلت الأمانة أصحاب الشاحنات والمعدَّات المتوقفة داخل الأحياء السكنية بشكلٍ غير نظامي (أسبوعاً) من تاريخ الإعلان لتصحيح أوضاعهم والتقيُّد بالوقوف النظامي بمواقف السيارات العامَّة.

وشددت على أن هذه الجهود جاءت استجابةً لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضِمن النطاق العمراني.