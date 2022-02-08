عطلتك للترفيه العالمي.. أضخم فعاليات الشتاء تنتظرك في "لحظات العلا"

فنون ورياضة وثقافة.. "بولو الصـحراء" و"كورتـونا أون" ثم "أليشـيا كيز"

مع انتهاء مهرجان "شتاء طنطورة" يوم 12 فبراير المقبل، وبداية مهرجان "فنون العلا" الأول، تستعد العلا لاستقبال أضخم فعالياتها خلال الموسم الحالي لـ "لحظات العلا" .

فمع النجاحات السابقة لمهرجان "شتاء طنطورة" في نسختيه السابقتين، قدمت العلا موسم هذا العام تحت مظلة جديدة للفعاليات باسم "لحظات العلا" تقدم أربعة مهرجانات مميزة، كان شتاء طنطورة هو أولها؛ حيث قدم مزيجًا مثيرًا من الأنشطة الموسيقية والثقافية والفروسية، ويختتم فعالياته بإقامة النسخة الثانية والمثيرة من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء 2022 في 11 و12 فبراير.

ويتزامن مع انتهاء شتاء طنطورة، بداية فعاليات مهرجان فنون العلا يوم 11 فبراير، مع الافتتاح العام لمعرض صحراء X العلا 2022 ومعرض الفن المعاصر "ما يبقى في الأعماق"، وانطلاق مهرجان العلا للفنون المسرحية يوم 13 فبراير.

ويزيّن ما بين المهرجانين ظهور النجمة العالمية "أليشيا كيز" يوم 11 فبراير في قاعة مرايا بحفلها الأول في المملكة والعلا؛ تحت عنوان "ليلة واحدة فقط".

وستجعل هذه الأحداث المثيرة، من فنون وموسيقى ورياضة وثقافة، من عطلة نهاية الأسبوع في العلا أضخم عطلة نهاية أسبوع خلال الموسم الشتوي الحالي، وفيما يلي أهم الأحداث:

"ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء"

تقام البطولة بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو، حيث سيتمكن عشاق ومحبو لعبة البولو ومحبو الخيول بالاستمتاع بمشاهدة بطولة البولو المنظمة الوحيدة في العالم التي تقام في الصحراء، وستقام في الملعب المجهز خصيصاً لهذه البطولة المميزة.

وتشهد البطولة تنافس أربع فرق، يقود كل فريق منها أحد أربع لاعبين دوليين من فريق لادولفينا الشهير، كما سيكون المشاركون مزيجًا من اللاعبين المحترفين من لاعبي البولو السعوديين والدوليين، فيما يمكن لعشاق اللعبة الذين لم يتمكنوا من الحضور لمشاهدة اللعبة متابعة اللقاءات المثيرة على قناة اليوتيوب الخاصة بلحظات العلا.

"صحراء X العلا 2022"

تستقبل العلا محبي الفن من جميع أنحاء العالم في معرض صحراء X العلا 2022 المتخصّص في الفنون المحاكية للطبيعة والذي يقام بشكل دوري في العلا، وسيعود معرض هذا العام تحت مسمى "سراب"، حيث يستوحي أفكاره من السراب والواحات المتأصلة في تاريخ الصحراء وثقافتها.

وقد استجاب الفنانون الخمسة عشر المشاركون في أعمال جديدة تتناول الأحلام والتمويه والخيال والاختفاء والاستخراج والوهم والأسطورة، مع إظهار الاختلاف بين العالم الطبيعي وعالم من صنع الإنسان؛ حيث يُقام المعرض في الفترة من 11 فبراير حتى 30 مارس 2022، والزيارة متاحة للجميع بشكل مجاني.

"ما يبقى في الأعماق"

معرض "ما يبقى في الأعماق" لمقتنية الأعمال الفنية السعودية بسمة السليمان؛ يجمع أعمالًا من العقدين الماضيين لبعض أهم الفنانين في المملكة العربية السعودية من المجموعة الخاصة لبسمة السليمان.

ويعد المعرض هو الأول في سلسلة من المعارض التي ستقام في العلا للاحتفال بإرث رواد الأعمال الفنية الذين قادوا مسيرة الفنون السعودية بالمملكة، حيث إن مجهوداتهم الحثيثة مهّدت الطريق لقطاع ثقافي مزدهر بالمملكة.

ويمتلك كل عمل من الأعمال المشاركة نهجًا فريدًا وشاملاً لاستكشاف الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تقوم بعض الأعمال بإعادة تكوين الذكريات وتشكيلها لتصبح تكوينًا بصريًا جديدًا، أما بعض الأعمال الأخرى فتعرض عددًا من القضايا العالمية، بينما يعبر العمل عن وعي ومشاعر الفنان الشخصية، ويقدم فنانون آخرون أعمالاً تسلط الضوء على ما يدور بداخلهم ومحيطهم المتغير باستمرار.

"كورتونا أون ذا موف":

تستضيف العلا المعرض العالمي "كورتونا أون ذا موف"، بمشاركة 19 مصوراً من المملكة ودول العالم، بدءاً من 9 فبراير حتى 31 مارس 2022، ضمن فعاليات مهرجان فنون العلا، وذلك في حي الجديّدة بالعلا.

يأتي المعرض في نسخته الأولى بالتعاون مع المهرجان الإيطالي للتصوير الوثائقي، تحت عنوان "المضي للأمام"، حيث يقدم عرضاً لأحدث أعمال التصوير الفوتوغرافي للمصورين، على جدران وساحات المكان؛ ما يوفر حكايا بصرية ممتعة تجذب أنظار الزوّار.

ويعرف معرض "كورتونا أون ذا موف" عالمياً بتركيزه على القصص البصرية المرتبطة بالبشر والاحتفال بالإبداع من خلال الصور، وتم اختيار مقر إقامة المعرض في العلا للتركيز على فكرة مرور الزمن على الصعيد الشخصي والعالمي والبيئي، وستتطرق الأعمال إلى مواضيع العائلة والصداقة والذاكرة والتغيير والمستقبل.

حفل "أليشيا كيز" الأول بالمملكة

تستضيف قاعة مرايا، أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا العاكسة أول حفل غنائي فني بالمملكة للفنانة العالمية أليشيا كيز؛ والحائزة عديدًا من جوائز جرامي، في حفل بعنوان "ليلة واحدة فقط" ضمن جولة تسويق ألبومها الجديد "كيز" ليلة 11 فبراير خلال حفل خاص مقدّم من شركة "جود إنتنشنز"، وسيكون هذا الحفل الأول للفنانة في العلا؛ أرض الفنون والثقافة، في ليلة تسطع فيها النجوم في سماء العلا.