انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في "إكسبو"

تحت شعار "حوار المجتمعات وتواصل الحضارات"

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية، تحت شعار "حوار المجتمعات وتواصل الحضارات" اليوم، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتُناقش القمة قضايا اللغة العربية في مجالاتها وموضوعاتها المختلفة، إلى جانب مناقشة أهم توصيات تقرير "حالة اللغة العربية ومستقبلها" الصادر عن وزارة الثقافة والشباب في ديسمبر 2020.

حضر انطلاق القمة الأمينُ العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الوزراء المسؤولين عن الثقافة في العالم العربي، ومديرو المنظمات العربية والدولية المختصة بالشؤون الثقافية.