الأمطار تعزل 16 منزلاً داخل 3 قرى بـ"فحو أضم"

الأهالي يطالبون عبر "سبق" بضرورة فتح الطرق

تسببت الأمطار التي هطلت، عصر أمس الأول، على محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها؛ في عزل سكان ثلاث قرى بالفحو، وسط مطالبات لبلدية أضم، وإدارة النقل المواصلات بالتدخل العاجل وإعادة فتح الطرق المغلقة منذ أكثر من 48 ساعة.

وقال سكان الفحو بمحافظة أضم في شكوى لـ"سبق": 16 منزلاً في 3 قرى، وهي: ريع الشاجن والخدرة وريع أبو الوبيدة، معزولة تماماً عن المحافظة، بعد أن تسببت الأمطار والسيول التي هطلت يوم أمس الأول في تدميرها بالكامل، ما اضطر الأهالي إلى عبور مسافات بعيدة مشياً على الأقدام لقضاء احتياجاتهم من الأسواق.

وأشار الأهالي إلى أنهم خاطبوا بلدية محافظة أضم، غير أنها لم تلقَ أي اهتمام لمطالبهم، بالإضافة إلى إدارة الطرق والنقل، هي الأخرى لم تتجاوب معهم.

وطالبوا محافظ أضم بالوقوف على معاناتهم على وجه السرعة وإلزام الجهات المعنية بضرورة فتح الطرق المغلقة منذ يومين.