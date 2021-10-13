"تقويم التعليم والتدريب" توقِّع 5 اتفاقيات اعتماد برامجي مع جامعة شقراء

شملت برامج الطب والجراحة والتمريض والهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب

وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم خمس اتفاقيات اعتماد برامجي مع جامعة شقراء، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف.

وشملت الاتفاقيات برامج الطب والجراحة في كلية الطب بشقراء وفرعها في الدوادمي، والتمريض في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، ودكتور صيدلي في كلية الصيدلة بالدوادمي، والهندسة الكهربائية في كلية الهندسة بالدوادمي، وعلوم الحاسب في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

ويهدف مركز "اعتماد" التابع للهيئة إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى تعزيز مكانة مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في السعودية محليًّا ودوليًّا.