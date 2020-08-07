"المرور": استخدام الراكب بجانب السائق للجوال ليس مخالفًا

الإدارة العامة ردّت على تساؤلٍ مطروح

أفادت الإدارة العامة للمرور، بأن نظام المرور لا يعاقب الراكب بجانب السائق على استخدام الجوال.

وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل عن استخدام الجوال للراكب بجانب السائق، وهل يعتبر ذلك مخالفة؟

وأجاب "المرور" على السؤال بالقول: لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال.