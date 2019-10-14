"بلدي الباحة" للوزارة: لائحة القصور يصعب تحقيقها في منطقتنا أعيدوا النظر

أكد أنها يجب أن تتناسب وظروف كل منطقة بهدف تحقيق التنمية

طالب المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة وزير الشؤون البلدية والقروية بتعديل بعض الاشتراطات الفنية في جانبي الموقع والمساحة عند إقامة قصور الأفراح والاستراحات والتي يصعب تحقيقها في منطقة الباحة.

وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة رئيس اللجنة الإعلامية جمعان الكرت أن اللائحة احتوت على شرط إقامة قصر الأفراح على شارعين متقاطعين أحدهما رئيسي تجاري، وعلى مساحة لا تقل عن 4000 متر مربع، وإقامة الاستراحة على شارعين زاوية أحدهما تجاري، وعلى مساحة 3000 متر مربع.

وأشار إلى أن هاذين الشرطين المتعلقين بالمساحة من الصعوبة بمكان تطبيقهما في منطقة مثل الباحة ذات الطبوغرافيا الجبلية والحيازات الصغيرة، مضيفاً: "تأتي مطالبة المجلس بناءً على الشكاوى والملاحظات التي قدّمها الكثير من أهالي المنطقة.

وختم "الكرت": "يأمل المجلس من الوزير مراعاة ظروف المناطق الجبلية، والتي تختلف تماماً عن المناطق السهلية الواسعة والمنبسطة، وأن تكون اللوائح تتناسب وظروف كل منطقة؛ بهدف تحقيق التنمية والمنفعة للجميع.