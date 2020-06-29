سلطنة عمان: 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد 22422

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (910) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (535) حالة لعمانيين، (375) حالة لغير عمانيين.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الحالات المصابة بلغ 39060؛ فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 22422 حالة عقب تعافي 1222 حالة جديدة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 12:28 PM

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد 22422

سلطنة عمان: 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (910) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (535) حالة لعمانيين، (375) حالة لغير عمانيين.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الحالات المصابة بلغ 39060؛ فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 22422 حالة عقب تعافي 1222 حالة جديدة.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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