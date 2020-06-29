سلطنة عمان: 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد 22422

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (910) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (535) حالة لعمانيين، (375) حالة لغير عمانيين.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الحالات المصابة بلغ 39060؛ فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 22422 حالة عقب تعافي 1222 حالة جديدة.