شاهد.. "مدينة سعود الطبية" تحتفل بمغادرة مسن ثمانيني بعد تعافيه من كورونا

وثقت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض الشميسي مقطع فيديو لمسن ثمانيني وهو يغادر جناح العزل، واحتفاء الطاقم الطبي بشفائه بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.



وعبرت المدينة الطبية عبر تغريدة قالت فيها: "قناديل بيوتنا أنتم أملنا وعافيتكم -بفضل الله- غيمة ماطرة أبهجت فخرنا #أبطال_الصحة من نعيش معهم الشغف والتضحيات، وتشرح لنا المواقف همومهم والأمنيات، بأن يعود الكل لبيته سالماً معافى".

