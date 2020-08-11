مقديشو.. 4 قتلى على الأقل في إطلاق نار داخل السجن المركزي

سجناء تَمَكنوا من الاستيلاء على أسلحة حراس

قُتِل أربعة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار داخل السجن المركزي في العاصمة الصومالية مقديشو، بعدما تَمَكّن سجناء من الاستيلاء على أسلحة حراس.

وقال المسؤول الأمني عبدي ديري: "حصل إطلاق نار عنيف داخل السجن حيث تَمَكّن عدد من الموقوفين، من الاستيلاء على أسلحة نارية وراحوا يطلقون النار على الحراس.. وضربت قوات الأمن طوقًا حول المبنى، وقتلت أربعة سجناء متورطين في إطلاق النار".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر في بيان، أن الأوضاع في السجن عادت إلى طبيعتها بعد أن قُتِل كل السجناء المتورطين في المعارك.