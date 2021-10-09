رحلات مطار جازان لم تتأثر جراء العدوان الحوثي

المصابون غادروا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية

واصلت رحلات مطار الملك عبدالله بجازان السفر إلى وجهاتها دون أي تأخير بسبب الاستهداف الغاشم من قبل الميليشيات الحوثية على المسافرين بالمطار بطائرة مسيرة.

وعلمت "سبق" أن جميع المصابين غادروا المستشفى وهم بأتّم الصحة والعافية بعد تلقيهم الرعاية الطبية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أعلنت مساء يوم الجمعة الموافق (08 أكتوبر 2021م) عن وقوع محاولة عدائية بالهجوم على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعو من إيران، و صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

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09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 04:23 PM

المصابون غادروا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية

رحلات مطار جازان لم تتأثر جراء العدوان الحوثي

فهد كاملي

جازان

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واصلت رحلات مطار الملك عبدالله بجازان السفر إلى وجهاتها دون أي تأخير بسبب الاستهداف الغاشم من قبل الميليشيات الحوثية على المسافرين بالمطار بطائرة مسيرة.

وعلمت "سبق" أن جميع المصابين غادروا المستشفى وهم بأتّم الصحة والعافية بعد تلقيهم الرعاية الطبية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أعلنت مساء يوم الجمعة الموافق (08 أكتوبر 2021م) عن وقوع محاولة عدائية بالهجوم على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعو من إيران، و صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

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