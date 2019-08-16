"مرور جدة" يقبض على قائد شاحنة عكس اتجاه السير

إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

أعلن مرور محافظة جدة القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير.

وقالت إدارة المرور: "مرور محافظة جدة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير".

وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.