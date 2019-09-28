وفاة المشرف التربوي"آل صيدان"

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت مشرف التربية الفنية بمكتب تعليم محافظة المجاردة عبدالله بن محمد صيدان البارقي، بعد معاناة استمرت قرابة عام مع المرض والتي قضاها في مستشفى الحرس الوطني في جدة.

والفقيد هو شقيق الإعلامي والتربوي "علي" ورجل الأعمال "حسن".

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28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 09:16 PM

وفاة المشرف التربوي"آل صيدان"

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت مشرف التربية الفنية بمكتب تعليم محافظة المجاردة عبدالله بن محمد صيدان البارقي، بعد معاناة استمرت قرابة عام مع المرض والتي قضاها في مستشفى الحرس الوطني في جدة.

والفقيد هو شقيق الإعلامي والتربوي "علي" ورجل الأعمال "حسن".

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